***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:01
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075791
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
0
En Düşük
0
18:0518,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
18:0518,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0957
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
18:05984,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,71
|Açılış
|: 984,73
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
986,41
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,28
|120.008.542
|% 0,00
|
|AGESA
|31,48
|125.906.144
|% 0,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% 0,00
|
|AEFES
|47,96
|98.514.679
|% 0,00
|
|AKMGY
|68,30
|3.902.864
|% 0,00
|
|HEKTS
|28,28
|10.981.583
|% -1,26
|
|IHLAS
|0,75
|62.199.325
|% 0,00
|
|HURGZ
|3,44
|44.640.703
|% 0,00
|
|IPEKE
|27,36
|411.651.459
|% 0,00
|
|ISBTR
|47.649,90
|482.152
|% 0,00
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6146
|18,6201
|% 0,07
|
|Euro
|18,4788
|18,4993
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4160
|21,5234
|% 0,73
|
|Frank
|18,5697
|18,6816
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|14,73
|
|Altın Gr.
|985
|985
|7,86
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.621
|6.689
|38,00
|
|Yarım
|3.226
|3.268
|19,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,30
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|1,40
|