***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 13:20
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076500
BIST
14:424.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 29,14
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:4218,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:4218,1787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1060
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:42968,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -11,17
|Açılış
|: 968,29
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler14:40
|KAREL
|23,32
|133.511.367
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.369.427
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|31.977.430
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.586.750
|% 9,98
|
|HTTBT
|23,16
|55.135.714
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|401,00
|47.727.773
|% -7,11
|
|EMNIS
|53,25
|371.917
|% -5,92
|
|THYAO
|102,10
|7.190.044.577
|% 1,29
|
|TUPRS
|405,40
|3.924.864.436
|% 2,63
|
|SASA
|136,20
|2.941.610.862
|% 7,75
|
|ASELS
|35,26
|2.880.667.790
|% -1,73
|
|PETKM
|14,04
|1.965.465.364
|% 0,86
|
|EKGYO
|4,55
|1.102.561.279
|% 0,22
|
|YKBNK
|8,91
|1.613.664.608
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,82
|126.855.442
|% -4,65
|
|ISCTR
|8,90
|1.322.845.709
|% -0,78
|
|PETKM
|14,04
|1.965.465.364
|% 0,86
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6179
|18,6203
|% 0,02
|
|Euro
|18,1672
|18,1847
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8602
|20,9648
|% -1,39
|
|Frank
|18,2909
|18,4011
|% -1,08
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% -0,04
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|-17,08
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|6.511
|6.610
|-118,00
|
|Tam
|6.541
|6.593
|-84,00
|
|Yarım
|3.187
|3.223
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.611
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,33
|
Seans Raporu
14:40
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14:55MAGEN
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Endeks 4, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 52, 454.00 milyon TL de
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14:53BASGZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 17.58 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 279, 238 adet işlem
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14:52TURSG
Yüzde 5.49 oranında artışla 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 566, 327 adet işlem