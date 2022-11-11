***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 11:30
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079371
BIST
12:354.518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 51,30
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:3518,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:3519,0627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2109
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:351.050,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.050,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:33
|AKENR
|4,40
|85.641.613
|% 10,00
|
|EGPRO
|54,00
|40.291.068
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|16.721.434
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|40.836.786
|% 9,98
|
|PRDGS
|8,71
|373.001.362
|% 9,97
|
|SNGYO
|4,23
|16.506.001
|% -10,00
|
|DGNMO
|5,49
|31.492.571
|% -4,36
|
|KAPLM
|116,80
|3.315.265
|% -4,18
|
|TRILC
|12,25
|114.508.532
|% -4,07
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|THYAO
|113,70
|4.050.763.601
|% 0,26
|
|EREGL
|37,56
|3.339.479.467
|% 0,05
|
|ASELS
|40,04
|3.043.286.087
|% 5,26
|
|PETKM
|14,55
|1.704.847.405
|% 0,48
|
|ODAS
|10,66
|1.578.812.908
|% 6,81
|
|EKGYO
|5,42
|1.108.291.831
|% 0,74
|
|ODAS
|10,66
|1.578.812.908
|% 6,81
|
|YKBNK
|9,95
|1.454.966.764
|% 1,84
|
|TSKB
|3,17
|435.219.714
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,25
|286.259.065
|% 0,90
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5563
|18,5694
|% 0,43
|
|Euro
|19,0388
|19,0506
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,7142
|21,8231
|% 0,56
|
|Frank
|19,2254
|19,3412
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9196
|4,9443
|% 0,33
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,16
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,34
|
|Cumhuriyet
|6.955
|7.060
|109,00
|
|Tam
|6.978
|7.047
|29,00
|
|Yarım
|3.390
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,02
|0,12
|
|B. Petrol
|95,83
|95,83
|2,16
|