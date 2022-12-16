***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 10:00
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087685
BIST
11:085.229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 40,29
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
11:0818,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:0819,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:081.066,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.066,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:07
|ARASE
|255,20
|19.162.202
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|860.234
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.095.059
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|33.639.205
|% 9,95
|
|RODRG
|33,82
|4.122.185
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|30.268.547
|% -10,00
|
|ALFAS
|287,60
|163.040.942
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|93.875.958
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.702.316
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|ENKAI
|27,50
|2.119.476.434
|% 7,34
|
|VAKBN
|11,82
|1.948.485.684
|% 3,05
|
|THYAO
|140,00
|1.635.387.217
|% -0,07
|
|HALKB
|13,85
|1.519.423.778
|% 6,95
|
|YKBNK
|11,93
|1.511.850.134
|% 0,76
|
|EKGYO
|8,08
|1.485.842.689
|% 2,54
|
|SKBNK
|3,07
|507.472.790
|% 5,50
|
|VAKBN
|11,82
|1.948.485.684
|% 3,05
|
|YKBNK
|11,93
|1.511.850.134
|% 0,76
|
|HALKB
|13,85
|1.519.423.778
|% 6,95
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6481
|18,6550
|% 0,06
|
|Euro
|19,8348
|19,8452
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6531
|22,7667
|% 0,08
|
|Frank
|20,0227
|20,1434
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9451
|4,9699
|% 0,05
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-1,09
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|1,11
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.210
|7.260
|2,00
|
|Yarım
|3.492
|3.550
|2,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,92
|80,92
|-0,29
|
Seans Raporu
11:07
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11:22TSKB
Yüzde 4.96 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 885, 289 adet işlem
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11:21ATEKS
Yüzde 5.57 oranında artışla 117.50 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 280 adet işlem
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, GUBRF
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11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 12 artarak (% 0.88 ) 4, 578
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11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PLTUR, UZERB, ARASE, ALCTL, OYAYO, AYCES, INVEO, RODRG