***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:35
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090489
BIST
14:505.367
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -67,55
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:5018,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0543
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:5019,9363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0496
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:501.085,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.085,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:50
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.106.183
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,68
|511.400.191
|% 9,89
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.315.142
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,50
|117.849.258
|% -9,67
|
|KOZAL
|603,90
|4.308.267.327
|% -8,90
|
|CRDFA
|4,65
|42.127.369
|% -8,82
|
|KOZAL
|603,90
|4.308.267.327
|% -8,90
|
|THYAO
|139,70
|3.894.735.146
|% -2,38
|
|ENKAI
|32,22
|3.771.862.302
|% 5,43
|
|KRDMD
|18,03
|2.977.175.234
|% 1,52
|
|ASELS
|58,15
|2.878.370.231
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,19
|1.640.213.620
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,03
|2.977.175.234
|% 1,52
|
|YKBNK
|11,72
|1.701.613.946
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,85
|1.734.107.906
|% -1,08
|
|SKBNK
|3,01
|393.182.795
|% -2,27
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7060
|18,7252
|% 0,29
|
|Euro
|19,9229
|19,9363
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,5360
|22,6490
|% 0,66
|
|Frank
|20,0962
|20,2172
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,23
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,88
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.327
|7.380
|-19,00
|
|Yarım
|3.548
|3.613
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,26
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05RTALB
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 671 adet işlem
-
15:04MERKO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 542, 577 adet işlem
-
15:03XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 64, 428.00 milyon TL de
-
15:03HDFGS
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 794, 535 adet işlem
-
15:02TLMAN
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 853 adet işlem