***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:40
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110401
BIST
11:264.757
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -173,12
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:2618,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:2620,1987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0105
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:261.135,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.135,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KONYA
|2.964,50
|84.885.875
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.727.771
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.930.230
|% 9,99
|
|VKING
|36,40
|1.674.837
|% -9,99
|
|CANTE
|64,85
|42.037.925
|% -9,93
|
|AKGRT
|2,89
|31.722.797
|% -9,69
|
|SAMAT
|17,10
|1.562.121
|% -9,48
|
|TURSG
|8,69
|39.948.293
|% -9,10
|
|KRDMD
|17,89
|1.195.235.140
|% 1,30
|
|THYAO
|133,90
|970.826.809
|% -4,29
|
|ASELS
|54,25
|836.335.585
|% -7,74
|
|EREGL
|39,12
|707.306.651
|% -2,35
|
|TUPRS
|554,70
|615.530.982
|% -4,18
|
|KRDMD
|17,89
|1.195.235.140
|% 1,30
|
|EKGYO
|7,13
|224.642.190
|% -1,93
|
|BSOKE
|5,83
|194.934.518
|% -8,62
|
|BUCIM
|6,05
|170.973.830
|% 8,42
|
|YKBNK
|8,59
|237.184.596
|% -3,27
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8298
|% 0,02
|
|Euro
|20,1840
|20,1927
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,5364
|22,6494
|% -0,12
|
|Frank
|20,2134
|20,3352
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,03
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,52
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.726
|7.787
|-1,00
|
|Yarım
|3.774
|3.811
|0,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|1,62
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39GUBRF
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 180.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 432, 539 adet işlem
-
11:38ADEL
Yüzde -7.65 oranında düşüşle 108.60 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 647 adet işlem
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -171, 4 kaybederek (% -3.14 ) 5, 294
-
11:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, ASELS
-
11:37XU100
Endeks 4, 780 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 06 altında . İşlem hacmi 11, 893.00 milyon TL de