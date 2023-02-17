***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:17
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114705
BIST
12:385.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 35,32
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:3818,8691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:3820,0821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0669
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:381.106,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,77
|Açılış
|: 1.106,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:36
|DYOBY
|21,78
|28.350.759
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|57.804.500
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.474.912
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.769.204
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.057.669.703
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,36
|1.810.010.124
|% -94,79
|
|LIDER
|97,20
|19.961.731
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.838.279
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|758.020.074
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.774.459
|% -9,94
|
|TUPRS
|628,30
|2.191.999.168
|% -0,33
|
|THYAO
|142,20
|2.138.253.997
|% 1,57
|
|KRDMD
|19,36
|2.026.889.717
|% 0,68
|
|KOZAL
|27,36
|1.810.010.124
|% -94,79
|
|EREGL
|43,52
|1.782.890.168
|% -2,20
|
|KRDMD
|19,36
|2.026.889.717
|% 0,68
|
|KOZAL
|27,36
|1.810.010.124
|% -94,79
|
|AKBNK
|16,23
|924.517.563
|% 0,81
|
|YKBNK
|9,13
|518.579.629
|% 0,11
|
|EKGYO
|7,44
|400.285.686
|% 1,78
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8628
|18,8669
|% 0,10
|
|Euro
|20,0776
|20,0811
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,4595
|22,5721
|% -0,32
|
|Frank
|20,1805
|20,3021
|% -0,48
|
|Riyal
|5,0147
|5,0399
|% 0,11
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-14,14
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|7.469
|7.582
|-53,00
|
|Tam
|7.512
|7.567
|-89,00
|
|Yarım
|3.670
|3.703
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,58
|