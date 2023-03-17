***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2023 12:00
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125815
BIST
14:365.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,97
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.230
14:3619,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 19,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
14:3620,2113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0724
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
14:361.182,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.182,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.183,78
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler14:34
|TUCLK
|31,30
|44.717.129
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|41.910.732
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|24.651.104
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.501.696
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|114.096.401
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.606.058
|% -9,94
|
|VKING
|44,96
|14.799.115
|% -5,31
|
|MMCAS
|4,75
|935.314
|% -5,00
|
|PENTA
|22,14
|446.578.095
|% -4,98
|
|CASA
|153,60
|643.520
|% -4,00
|
|ASTOR
|63,60
|3.593.002.893
|% 7,80
|
|GOKNR
|20,50
|3.210.858.042
|% 5,24
|
|ISCTR
|14,93
|2.946.244.516
|% 1,56
|
|ASELS
|57,60
|2.221.777.380
|% 2,49
|
|THYAO
|132,50
|1.470.755.150
|% 0,23
|
|ISCTR
|14,93
|2.946.244.516
|% 1,56
|
|GOKNR
|20,50
|3.210.858.042
|% 5,24
|
|AKFGY
|4,00
|440.650.388
|% 6,10
|
|EKGYO
|7,27
|781.728.096
|% 0,83
|
|YKBNK
|11,42
|1.175.610.361
|% 0,53
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0031
|19,0078
|% 0,10
|
|Euro
|20,1917
|20,1980
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,9757
|23,0909
|% 0,14
|
|Frank
|20,4132
|20,5362
|% 0,24
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|14,80
|
|Altın Gr.
|1.182
|1.182
|9,67
|
|Cumhuriyet
|7.937
|8.057
|49,00
|
|Tam
|7.946
|8.021
|35,00
|
|Yarım
|3.896
|3.925
|17,00
|
|Çeyrek
|1.948
|1.962
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,12
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,03
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49BRKVY
Yüzde 5.91 oranında artışla 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 037, 506 adet işlem
-
14:48SELVA
Yüzde 6.87 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 990, 444 adet işlem
-
14:47VAKFN
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 535, 993 adet işlem
-
14:46GOKNR
Yüzde 5.13 oranında artışla 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 635, 474 adet işlem
-
14:45XU100
Endeks 5, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 32, 418.00 milyon TL de