***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 16:12
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144565
BIST
17:584.500
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -117,78
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.500
17:5819,4668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0274
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
17:5821,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0663
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
17:581.256,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 15,99
|Açılış
|: 1.255,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler17:58
|GRTRK
|25,74
|8.291.935
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.127.425
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.192.756
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.370.654
|% 9,98
|
|BEYAZ
|13,86
|29.579.760
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.988.467.402
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.419.371
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|172.650.669
|% -10,00
|
|OSMEN
|66,25
|22.362.618
|% -9,99
|
|THYAO
|126,50
|4.039.947.699
|% -1,02
|
|EREGL
|32,16
|2.374.636.602
|% -2,96
|
|KOPOL
|45,00
|1.988.467.402
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.899.728.961
|% 9,96
|
|SISE
|36,56
|1.745.366.278
|% -0,81
|
|EKGYO
|5,76
|961.324.604
|% -4,16
|
|YKBNK
|9,31
|1.114.765.915
|% -1,69
|
|ADESE
|1,26
|123.484.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|17,79
|1.660.289.310
|% -5,77
|
|ISCTR
|10,68
|906.165.732
|% -1,39
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4598
|19,4668
|% 0,14
|
|Euro
|21,4149
|21,4343
|% 0,31
|
|Sterlin
|24,1750
|24,2962
|% -0,24
|
|Frank
|21,6718
|21,8023
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1746
|5,2005
|% 0,06
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|27,63
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|15,76
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.156
|9.478
|125,00
|
|Yarım
|4.442
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,11
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-3,25
|