***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 10:44
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146081
BIST
13:564.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -119,06
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
13:5619,4764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 20,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
13:5621,5379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1293
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
13:561.262,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.262,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler13:54
|INTEM
|77,00
|10.022.813
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.052.708
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|21.857.335
|% 9,95
|
|ISMEN
|44,70
|89.919.958
|% 7,19
|
|OYLUM
|3,79
|79.928.297
|% 6,46
|
|ENSRI
|7,93
|6.732.552
|% -10,01
|
|INVEO
|17,64
|43.684.807
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|84.309.289
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.685.688
|% -10,00
|
|CVKMD
|153,90
|619.619.294
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,90
|4.356.143.732
|% -1,33
|
|THYAO
|125,10
|2.140.618.684
|% -0,95
|
|KOZAL
|16,24
|1.346.529.438
|% -8,82
|
|EREGL
|31,16
|1.345.337.195
|% -3,35
|
|TUPRS
|65,35
|1.177.237.060
|% 0,00
|
|KOZAL
|16,24
|1.346.529.438
|% -8,82
|
|EKGYO
|5,47
|450.766.400
|% -4,87
|
|YKBNK
|9,18
|539.070.520
|% -1,82
|
|EUPWR
|77,90
|4.356.143.732
|% -1,33
|
|ISCTR
|10,56
|475.953.308
|% -1,40
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4728
|19,4768
|% 0,07
|
|Euro
|21,5104
|21,5251
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,2870
|24,4088
|% 0,40
|
|Frank
|21,8200
|21,9515
|% 0,57
|
|Riyal
|5,1771
|5,2030
|% 0,07
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|-0,24
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,73
|
|Cumhuriyet
|9.029
|9.165
|72,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.442
|4.539
|-72,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.277
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|-2,05
|