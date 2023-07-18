***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2023 10:43
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172907
BIST
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14:366.585
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -15,17
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:3627,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,6693
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:3630,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,7722
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:361.701,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 46,50
|Açılış
|: 1.701,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:34
|YEOTK
|119,90
|366.666.609
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|40.992.577
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|PASEU
|49,98
|972.141.919
|% 9,99
|
|OBASE
|21,14
|21.431.497
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.330.930
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,12
|29.744.397
|% -9,43
|
|AVGYO
|7,95
|16.358.993
|% -7,88
|
|ASELS
|75,20
|4.688.041.516
|% 1,62
|
|THYAO
|217,40
|4.219.364.502
|% -0,64
|
|SASA
|63,80
|2.777.960.889
|% 0,16
|
|AKBNK
|24,58
|2.686.068.975
|% -2,92
|
|EKGYO
|8,37
|2.577.996.312
|% 1,45
|
|EKGYO
|8,37
|2.577.996.312
|% 1,45
|
|YKBNK
|13,59
|2.254.250.709
|% -1,66
|
|ISCTR
|14,42
|1.846.508.356
|% -0,83
|
|ODAS
|8,37
|944.320.532
|% 3,46
|
|SKBNK
|2,81
|310.233.686
|% -1,75
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9771
|26,9878
|% 2,48
|
|Euro
|30,3508
|30,3710
|% 2,65
|
|Sterlin
|35,1998
|35,3763
|% 2,57
|
|Frank
|31,2790
|31,4674
|% 2,61
|
|Riyal
|7,1618
|7,1977
|% 2,32
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,19
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.703
|47,68
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.599
|372,00
|
|Tam
|11.040
|11.268
|317,00
|
|Yarım
|5.520
|5.660
|159,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.830
|80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,57
|21,59
|0,54
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,30
|