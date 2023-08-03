***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2023 10:08
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180114
BIST
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11:407.355
En Düşük
|Değişim
|: 1,32%
|| 96,16
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.364
11:4026,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0707
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
11:4029,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0778
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
11:401.679,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.679,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler11:38
|KLSER
|44,24
|103.346.719
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|446.632
|% 10,00
|
|FZLGY
|14,31
|111.614.151
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|283.208.587
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|142.677.325
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|3.378.795
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|24.395.887
|% -9,95
|
|MIPAZ
|22,80
|49.640.240
|% -7,84
|
|TUKAS
|9,66
|610.258.779
|% -7,12
|
|VKFYO
|25,60
|1.168.870
|% -6,98
|
|ASTOR
|117,30
|2.818.743.487
|% 2,62
|
|THYAO
|237,60
|2.543.810.815
|% 0,47
|
|KONTR
|246,90
|2.086.447.876
|% 7,86
|
|EKGYO
|8,89
|1.952.353.820
|% 3,13
|
|YKBNK
|14,42
|1.777.289.500
|% 0,14
|
|EKGYO
|8,89
|1.952.353.820
|% 3,13
|
|YKBNK
|14,42
|1.777.289.500
|% 0,14
|
|QUAGR
|8,24
|683.443.525
|% 9,72
|
|ISCTR
|15,72
|1.270.541.899
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,39
|338.875.591
|% 2,09
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9757
|26,9897
|% 0,25
|
|Euro
|29,5104
|29,5360
|% 0,19
|
|Sterlin
|34,1346
|34,3058
|% -0,08
|
|Frank
|30,5961
|30,7804
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1718
|7,2078
|% 0,11
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|2,36
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.979
|11.064
|-18,00
|
|Yarım
|5.494
|5.557
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|-0,45
|