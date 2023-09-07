***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2023 14:01
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192527
BIST
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14:108.300
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 117,87
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
14:1026,8410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0250
|Açılış
|: 26,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
14:1028,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0215
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6978
14:101.658,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.657,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler14:08
|AVTUR
|8,14
|13.446.658
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|105.032.378
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|1.827.614
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|92.062.908
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|411.471.327
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|319.640.230
|% -9,99
|
|TETMT
|1.485,20
|214.227
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|739.439.918
|% -9,98
|
|EREGL
|48,26
|6.461.581.297
|% 3,87
|
|ASELS
|42,70
|4.258.915.398
|% 3,69
|
|ISCTR
|24,84
|3.762.154.287
|% 1,14
|
|BRSAN
|743,00
|3.395.239.019
|% 2,17
|
|THYAO
|245,20
|3.238.386.072
|% 0,08
|
|EKGYO
|9,38
|1.621.804.319
|% 1,52
|
|ISCTR
|24,84
|3.762.154.287
|% 1,14
|
|EREGL
|48,26
|6.461.581.297
|% 3,87
|
|YKBNK
|17,16
|2.275.549.271
|% 1,60
|
|ZOREN
|4,89
|623.638.464
|% 1,24
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8349
|26,8405
|% 0,09
|
|Euro
|28,7658
|28,7863
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3548
|33,5221
|% -0,23
|
|Frank
|29,9532
|30,1336
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1333
|7,1691
|% 0,09
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.241
|11.411
|-12,00
|
|Tam
|11.011
|11.086
|-25,00
|
|Yarım
|5.523
|5.564
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,16
|90,16
|-0,44
|
Seans Raporu
14:08
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