***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 13:21
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195648
BIST
'
16:417.797
En Düşük
|Değişim
|: -2,07%
|| -164,86
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.794
En Yüksek
7.952
16:4127,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0380
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4128,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0188
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:411.671,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.671,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:40
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|384.745.753
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|371.291.580
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.346.252
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.212.764
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.462.392
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|220,10
|6.314.483.815
|% -3,08
|
|TUPRS
|138,80
|3.319.335.932
|% -1,91
|
|SISE
|52,85
|3.158.883.713
|% -3,12
|
|ISCTR
|21,98
|3.139.169.715
|% 1,85
|
|EBEBK
|80,45
|2.789.274.172
|% 6,13
|
|ZOREN
|4,72
|876.214.914
|% -1,46
|
|SKBNK
|5,76
|1.025.754.241
|% 2,31
|
|YKBNK
|16,16
|2.551.611.892
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,25
|1.285.913.579
|% -1,20
|
|ISCTR
|21,98
|3.139.169.715
|% 1,85
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0153
|27,0216
|% 0,15
|
|Euro
|28,8150
|28,8231
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3725
|33,5399
|% 0,19
|
|Frank
|29,9824
|30,1631
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1797
|7,2157
|% 0,11
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|0,86
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|5,43
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.083
|11.155
|22,00
|
|Yarım
|5.559
|5.601
|11,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.800
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,15
|0,16
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|0,77
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55EGEEN
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 7, 844.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 627 adet işlem
-
16:54LINK
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 81.20 lira fiyatla işlem gören hissede 506, 601 adet işlem
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 2 kaybederek (% -1.78 ) 8, 223
-
16:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, SKBNK, YKBNK
-
16:53XU100
Endeks 7, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 89 altında . İşlem hacmi 80, 623.00 milyon TL de