***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2023 15:19
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210859
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0466
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0709
18:0529,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0261
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,7079
18:051.817,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 19,99
|Açılış
|: 1.817,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1610
|28,2073
|% 0,17
|
|Euro
|29,7630
|29,7948
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,0640
|34,2349
|% 0,05
|
|Frank
|31,1319
|31,3194
|% -0,21
|
|Riyal
|7,4919
|7,5295
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|20,65
|
|Altın Gr.
|1.815
|1.816
|18,41
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.040
|12.162
|114,00
|
|Yarım
|6.038
|6.106
|57,00
|
|Çeyrek
|3.010
|3.053
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,24
|
|B. Petrol
|89,94
|89,94
|2,01
|