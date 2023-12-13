***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2023 16:57
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225464
BIST
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18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -219,54
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0557
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,3843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0503
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
18:051.850,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.850,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.855,69
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|VANGD
|25,64
|8.094.926
|% 5,69
|
|KSTUR
|1.900,00
|1.792.158
|% 5,50
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|AGROT
|13,35
|1.709.800.538
|% -2,91
|
|ASTOR
|97,80
|1.273.613.384
|% -4,12
|
|PGSUS
|650,50
|1.159.155.652
|% -3,41
|
|ODAS
|8,98
|1.004.383.559
|% -4,47
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|AGROT
|13,35
|1.709.800.538
|% -2,91
|
|ODAS
|8,98
|1.004.383.559
|% -4,47
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|ADESE
|1,85
|100.895.328
|% -4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0472
|29,0530
|% 0,19
|
|Euro
|31,3731
|31,3843
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,2797
|36,4616
|% -0,15
|
|Frank
|33,0227
|33,2216
|% 0,09
|
|Riyal
|7,7218
|7,7606
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|922,04
|924,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,06
|975,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,11
|74,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.983,12
|1.983,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BAGFS
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