***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2024 10:37
***BRKSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257344
BIST
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10:309.275
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 120,05
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.272
En Yüksek
9.369
10:3032,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0972
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,0215
En Düşük
31,9269
10:3035,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0847
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0000
|
35,3523
En Düşük
34,9689
10:302.244,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,16
|Açılış
|: 2.244,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KSTUR
|7.070,00
|6.773.060
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|26.057.812
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|150.479.584
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|14.846.748
|% 10,00
|
|UFUK
|289,00
|4.562.732
|% 9,99
|
|FONET
|38,88
|8.400.141
|% -10,00
|
|PEKGY
|22,48
|8.786.263
|% -9,94
|
|INGRM
|623,00
|71.990.510
|% -6,67
|
|EUKYO
|21,30
|1.857.765
|% -6,08
|
|RAYSG
|351,00
|17.941.528
|% -4,94
|
|THYAO
|284,25
|1.813.823.889
|% 1,79
|
|AKBNK
|43,32
|1.144.547.623
|% 3,54
|
|KCHOL
|179,00
|1.064.673.979
|% 2,52
|
|GARAN
|65,45
|1.024.642.891
|% 3,07
|
|ISCTR
|11,05
|881.531.091
|% 1,75
|
|ISCTR
|11,05
|881.531.091
|% 1,75
|
|ZOREN
|5,45
|214.406.563
|% 0,93
|
|YKBNK
|23,54
|865.988.201
|% 2,44
|
|EKGYO
|11,48
|347.491.173
|% 1,59
|
|AKBNK
|43,32
|1.144.547.623
|% 3,54
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9964
|32,0060
|% 0,30
|
|Euro
|35,0510
|35,0681
|% 0,24
|
|Sterlin
|42,4863
|42,6993
|% -0,02
|
|Frank
|37,7091
|37,8981
|% 0,06
|
|Riyal
|8,8163
|8,8604
|% -0,00
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,31
|% 0,66
|
|Platin
|917,79
|918,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,30
|1.023,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,46
|2.178,80
|% 0,66
|