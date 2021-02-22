***BRKSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.02.2021 14:18
***BRKSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRKSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Erkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911357
BIST
14:381.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:387,0089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
14:388,5134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5228
En Düşük
8,4299
14:38404,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,92
|Açılış
|: 404,93
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:38
|DERIM
|12,76
|29.479.885
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|47.854.801
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|45.001.970
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|KRTEK
|13,78
|128.185.097
|% -9,28
|
|SASA
|40,70
|2.074.217.675
|% -9,19
|
|THYAO
|12,70
|1.323.877.601
|% 3,25
|
|KOZAL
|143,00
|1.003.148.887
|% -1,31
|
|VAKBN
|4,73
|828.061.774
|% -1,46
|
|KARSN
|5,44
|756.040.827
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|338.172.473
|% 4,02
|
|VAKBN
|4,73
|828.061.774
|% -1,46
|
|KARSN
|5,44
|756.040.827
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,47
|342.178.339
|% 1,23
|
|ODAS
|4,10
|476.116.784
|% 2,50
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0057
|7,0089
|% 0,39
|
|Euro
|8,5048
|8,5134
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,7997
|9,8489
|% 0,53
|
|Frank
|7,7675
|7,8143
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8618
|1,8711
|% 0,33
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|16,04
|
|Altın Gr.
|404
|404
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.687
|2.728
|31,00
|
|Tam
|2.677
|2.745
|33,17
|
|Yarım
|1.294
|1.328
|16,05
|
|Çeyrek
|649
|664
|8,02
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,09
|
|B. Petrol
|62,65
|62,65
|0,51
|
Seans Raporu
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, RODRG, DIRIT, UFUK