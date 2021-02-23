***BRKSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.02.2021 15:23
***BRKSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRKSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Erkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911825
BIST
15:131.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -19,64
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.560
En Düşük
1.515
15:137,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
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7,0589
En Düşük
7,0039
15:138,5625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0297
|Açılış
|: 8,5600
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|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,5845
En Düşük
8,5250
15:13410,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,07
|Açılış
|: 410,30
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler15:13
|GARFA
|14,42
|20.076.698
|% 7,69
|
|BRISA
|32,22
|269.043.426
|% 5,85
|
|BOSSA
|21,96
|64.830.887
|% 5,68
|
|GUBRF
|81,35
|1.420.723.333
|% 3,83
|
|ASUZU
|23,98
|131.148.070
|% 3,27
|
|GLBMD
|7,92
|18.283.427
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|87.347.518
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,51
|2.137.978.610
|% 7,62
|
|SASA
|36,32
|1.777.143.494
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,35
|1.420.723.333
|% 3,83
|
|THYAO
|12,76
|1.327.999.126
|% 0,95
|
|KOZAL
|135,70
|1.282.602.365
|% -2,02
|
|PETKM
|5,51
|2.137.978.610
|% 7,62
|
|IHLAS
|0,99
|355.758.887
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,37
|764.906.599
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,44
|370.642.340
|% -2,70
|
|TSKB
|1,78
|454.449.307
|% 0,00
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0374
|7,0406
|% 0,28
|
|Euro
|8,5544
|8,5625
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,8928
|9,9424
|% 0,56
|
|Frank
|7,7923
|7,8392
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8715
|1,8809
|% 0,31
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|3,69
|
|Altın Gr.
|409
|410
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|18,00
|
|Tam
|2.712
|2.780
|17,67
|
|Yarım
|1.311
|1.345
|8,54
|
|Çeyrek
|657
|672
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|0,43
|