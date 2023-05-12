***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKDüzeltme Nedeni SPK Tavan OnayıYetkili Organ Karar Tarihi 02.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.05.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.05.2024Ek Açıklamalar08.03.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavan onayı başvurusunun yapıldığı duyurulmuştu. İlgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 2023/27 sayılı bülteni ile onaylanmış olup onaylı dokümanlara ilişkin bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150883BIST