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***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.05.2023 15:15
***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Düzeltme Nedeni SPK Tavan Onayı

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.05.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.05.2024

Ek Açıklamalar
08.03.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavan onayı başvurusunun yapıldığı duyurulmuştu. İlgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 2023/27 sayılı bülteni ile onaylanmış olup onaylı dokümanlara ilişkin bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150883


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Tam 9.616 9.902 129,73  
Yarım 4.732 4.918 54,00  
Çeyrek 2.359 2.444 19,00  
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Gümüş Gr. 15,14 15,16 -0,04  
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