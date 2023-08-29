***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYetkili Organ Karar Tarihi 10.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 14.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.08.2024Ek Açıklamalar08.06.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 14.500.000.000 (on dört milyar beşyüz milyon) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavan onayı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapıldığı duyurulmuştu. Kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1008 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Onaylanan evraklar https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2023/ adresinde yer almaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190256BIST