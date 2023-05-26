***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
26.05.2023 14:16
***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından, kira sertifikası ihraç tavanı onayının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 2023/27 sayılı bülteni ile onaylanmış olduğuna dair KAP açıklaması yapılmıştı. İhraç tavanına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı Ekleri-3 ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka Arz 2023 bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2023/) yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154062
BIST
14:464.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 66,19
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:4620,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1000
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:4621,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1108
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:461.256,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.256,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:46
|KLRHO
|30,48
|184.933.884
|% 9,96
|
|ADEL
|108,40
|18.065.428
|% 8,89
|
|TMSN
|49,56
|88.613.397
|% 6,81
|
|KZBGY
|17,31
|93.904.620
|% 6,72
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SAMAT
|19,01
|263.964.585
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.795
|% -9,97
|
|CANTE
|23,14
|197.192.017
|% -5,16
|
|TLMAN
|47,92
|17.415.339
|% -4,26
|
|RYSAS
|35,58
|13.603.915
|% -3,58
|
|THYAO
|137,90
|3.077.310.867
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SASA
|49,96
|1.510.219.908
|% 2,76
|
|ASELS
|41,96
|1.096.563.428
|% 4,27
|
|KOZAL
|19,52
|1.067.232.581
|% 3,61
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|ISCTR
|10,39
|804.398.745
|% -0,29
|
|HALKB
|12,21
|730.089.422
|% 2,09
|
|KLGYO
|2,14
|125.442.357
|% 1,42
|
|YKBNK
|9,00
|528.745.488
|% -0,22
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0199
|20,0279
|% 0,50
|
|Euro
|21,5284
|21,5387
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,7098
|24,8337
|% 0,90
|
|Frank
|22,0789
|22,2119
|% 0,73
|
|Riyal
|5,3199
|5,3466
|% 0,37
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,89
|0,31
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
15:01KOZAA
Yüzde 4.88 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 827, 161 adet işlem
-
15:00EKGYO
Yüzde 6.35 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 794, 261 adet işlem
-
14:59KATMR
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 841, 879 adet işlem
-
14:58QUAGR
Yüzde 4.66 oranında artışla 88.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 909, 570 adet işlem
-
14:57XU100
Endeks 4, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 26, 342.00 milyon TL de