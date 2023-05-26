Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

26.05.2023 14:16
***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)


***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından, kira sertifikası ihraç tavanı onayının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 2023/27 sayılı bülteni ile onaylanmış olduğuna dair KAP açıklaması yapılmıştı. İhraç tavanına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı Ekleri-3 ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka Arz 2023 bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2023/) yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154062


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:464.494
Değişim :  1,49% |  66,19
Açılış :  4.442  
Önceki Kapanış :  4.428  
En Yüksek
4.498 En Düşük
4.437
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 30,48 184.933.884 % 9,96  
ADEL 108,40 18.065.428 % 8,89  
TMSN 49,56 88.613.397 % 6,81  
KZBGY 17,31 93.904.620 % 6,72  
EKGYO 6,89 1.520.024.101 % 6,66  
daha fazla
14:46 Alış Satış %  
Dolar 20,0199 20,0279 % 0,50  
Euro 21,5284 21,5387 % 0,52  
Sterlin 24,7098 24,8337 % 0,90  
Frank 22,0789 22,2119 % 0,73  
Riyal 5,3199 5,3466 % 0,37  
daha fazla
14:46 Alış Satış %  
Gümüş.Ons 23,18 23,20 0,45  
Gümüş Gr. 14,88 14,89 0,31  
Seans Raporu 14:46
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru