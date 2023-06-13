***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
13.06.2023 16:42
***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 26/604 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 100.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 75.000.000.- Türk lirası tutarındaki 126 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2023/) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158358
BIST
17:525.451
En Düşük
|Değişim
|: -2,47%
|| -138,15
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5223,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0411
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
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23,8058
En Düşük
23,2624
17:5225,5496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1948
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
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25,8586
En Düşük
25,1267
17:521.483,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,67
|Açılış
|: 1.483,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:50
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|298.789.221
|% 9,98
|
|RYSAS
|51,05
|146.168.669
|% 9,97
|
|SASA
|56,35
|6.644.275.432
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.342.527.239
|% -9,97
|
|BURCE
|188,20
|104.730.390
|% -9,95
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|IMASM
|16,05
|1.614.247.422
|% -8,81
|
|THYAO
|178,10
|7.478.144.181
|% -2,84
|
|SASA
|56,35
|6.644.275.432
|% -9,98
|
|EREGL
|37,56
|4.140.895.566
|% -1,00
|
|KRDMD
|21,92
|3.711.443.474
|% 2,62
|
|AKBNK
|18,03
|3.350.141.900
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,46
|2.112.804.440
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,76
|3.072.926.767
|% -0,68
|
|ISCTR
|13,03
|2.475.211.166
|% -0,53
|
|AKBNK
|18,03
|3.350.141.900
|% -0,28
|
|KRDMD
|21,92
|3.711.443.474
|% 2,62
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6354
|23,6407
|% 0,12
|
|Euro
|25,5474
|25,5533
|% 0,78
|
|Sterlin
|29,6809
|29,8298
|% 0,74
|
|Frank
|26,0099
|26,1666
|% 0,48
|
|Riyal
|6,2806
|6,3121
|% 0,02
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,20
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.834
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,52
|74,52
|2,68
|
Seans Raporu
17:50
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem