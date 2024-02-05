***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
05.02.2024 18:34
***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2024 tarih ve 49/1008 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 150.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 100.000.000.- Türk lirası tutarındaki 182 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan İzahnamenin Özet kısmı şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2024/) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246949
BIST
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18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 111,02
|Açılış
|: 8.717
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|Önceki Kapanış
|: 8.666
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8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 30,6000
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|Önceki Kapanış
|: 30,6100
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30,6898
En Düşük
30,3930
18:0632,8658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
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|Açılış
|: 32,8500
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|Önceki Kapanış
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|: -0,39%
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|Açılış
|: 1.988,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
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2.011,97
En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
|
|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
|
|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
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|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5547
|30,5635
|% 0,24
|
|Euro
|32,8467
|32,8658
|% -0,25
|
|Sterlin
|38,2021
|38,3937
|% -0,56
|
|Frank
|34,9713
|35,1820
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1244
|8,1652
|% 0,20
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|897,96
|899,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,01
|959,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,90
|77,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,51
|2.023,82
|% 0,66
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