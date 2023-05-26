***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından, kira sertifikası ihraç tavanı onayının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 2023/27 sayılı bülteni ile onaylanmış olduğuna dair KAP açıklaması yapılmıştı. Onaylanan Özet ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka Arz 2023 bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2023/) yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154063BIST