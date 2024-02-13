***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1008 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 150.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 100.000.000.- Türk lirası tutarındaki 182 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin İzahnamenin Özet kısmı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. İlgili doküman şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2024/) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249241BIST