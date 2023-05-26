***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
26.05.2023 14:13
***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından, kira sertifikası ihraç tavanı onayının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 2023/27 sayılı bülteni ile onaylanmış olduğuna dair KAP açıklaması yapılmıştı. Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka Arz 2023 bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2023/) yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154057
BIST
14:474.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 64,19
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:4720,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1000
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:4721,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1108
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:471.255,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,97
|Açılış
|: 1.255,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:45
|KLRHO
|30,48
|184.861.737
|% 9,96
|
|ADEL
|108,20
|17.824.401
|% 8,69
|
|DGGYO
|25,08
|15.740.075
|% 8,10
|
|KZBGY
|17,31
|93.690.055
|% 6,72
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|SAMAT
|19,01
|263.921.527
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.776
|% -9,97
|
|CANTE
|23,18
|196.215.430
|% -5,00
|
|TLMAN
|47,86
|17.382.254
|% -4,38
|
|RALYH
|60,40
|30.725.515
|% -3,97
|
|THYAO
|138,10
|3.003.132.032
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|SASA
|49,96
|1.478.604.591
|% 2,76
|
|ASELS
|41,92
|1.085.522.316
|% 4,17
|
|SMRTG
|75,00
|1.063.518.896
|% 0,54
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|ISCTR
|10,39
|795.289.216
|% -0,29
|
|KLGYO
|2,14
|124.943.170
|% 1,42
|
|HALKB
|12,21
|711.110.184
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,99
|525.570.045
|% -0,33
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0178
|20,0278
|% 0,50
|
|Euro
|21,5259
|21,5397
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,7045
|24,8284
|% 0,88
|
|Frank
|22,0831
|22,2161
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3208
|5,3475
|% 0,39
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|10,06
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|12,72
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-37,00
|
|Tam
|9.056
|9.305
|-77,28
|
|Yarım
|4.451
|4.600
|18,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.293
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|0,36
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,63
|
Seans Raporu
14:45
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15:00EKGYO
Yüzde 6.35 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 794, 261 adet işlem
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14:59KATMR
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 841, 879 adet işlem
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14:58QUAGR
Yüzde 4.66 oranında artışla 88.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 909, 570 adet işlem
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14:57XU100
Endeks 4, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 26, 342.00 milyon TL de
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14:57SANEL
Yüzde 5.35 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 478, 944 adet işlem