***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
13.02.2024 17:54
***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1008 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 150.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 100.000.000.- Türk lirası tutarındaki 182 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu onayına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. İlgili dokümanlar şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2024/) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249242
BIST
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17:598.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,97%
|| -180,58
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
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8.994
En Yüksek
9.217
17:5930,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
17:5932,9787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,1399
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
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33,2144
En Düşük
32,8876
17:591.969,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -25,15
|Açılış
|: 1.969,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
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2.008,12
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CELHA
|31,44
|47.271.901
|% 262,21
|
|BFREN
|13.200,00
|659.499.548
|% 10,00
|
|PKART
|72,60
|12.787.572
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|146.451.418
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|64.040.329
|% 9,99
|
|BINHO
|603,00
|3.283.596.243
|% -10,00
|
|GLBMD
|41,60
|225.302.075
|% -10,00
|
|KLNMA
|34,68
|8.333.330
|% -9,97
|
|SURGY
|52,65
|404.500.970
|% -9,77
|
|SAMAT
|54,55
|185.012.874
|% -8,86
|
|THYAO
|281,25
|10.579.534.699
|% -3,10
|
|EREGL
|46,12
|9.697.365.627
|% -0,60
|
|SASA
|40,32
|7.647.340.901
|% 1,00
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|TUPRS
|160,60
|6.067.989.619
|% -1,35
|
|ZOREN
|5,42
|3.828.998.582
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,71
|5.049.080.021
|% 2,19
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|YKBNK
|23,14
|5.512.168.242
|% -0,26
|
|KLGYO
|5,35
|1.150.829.743
|% 9,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7276
|30,7297
|% 0,06
|
|Euro
|32,9671
|32,9787
|% -0,42
|
|Sterlin
|38,5798
|38,7733
|% -0,23
|
|Frank
|34,4867
|34,6944
|% -1,28
|
|Riyal
|8,1732
|8,2142
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,14
|22,17
|% 0,66
|
|Platin
|872,78
|873,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|859,42
|863,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,81
|82,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,47
|1.995,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LIDER
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 62.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 626 adet işlem
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17:58ZEDUR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 934 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 71 kaybederek (% -1.21 ) 9, 601
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17:57XU100
Endeks 9, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 138, 913.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 113.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 783 adet işlem