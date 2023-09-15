***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.09.2023 16:32
***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1008 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle ihraç edilecek 1 (bir) adet 200.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli, 1 (bir) adet 250.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli, 1 (bir) adet 300.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli, 1 (bir) adet 500.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmış olup onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195352
BIST
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18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0666
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0999
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.672,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 17,76
|Açılış
|: 1.672,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.434.181
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|HUBVC
|9,85
|95.344.057
|% -8,80
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|BAYRK
|11,30
|16.418.612
|% -5,75
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ASTOR
|139,00
|3.558.468.565
|% -0,29
|
|EUPWR
|221,90
|2.251.953.654
|% 0,86
|
|KLSER
|97,80
|2.026.599.526
|% 9,95
|
|ENERY
|169,70
|1.666.751.462
|% 9,98
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|SEGYO
|3,92
|222.357.164
|% 6,52
|
|PSGYO
|5,10
|281.648.292
|% 8,97
|
|KZGYO
|36,46
|1.656.198.493
|% 2,42
|
|ASGYO
|21,24
|802.090.945
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9784
|26,9853
|% 0,25
|
|Euro
|28,8016
|28,8175
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3527
|33,5200
|% 0,06
|
|Frank
|29,9699
|30,1505
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1716
|7,2075
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|17,00
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|17,81
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.069
|11.169
|36,00
|
|Yarım
|5.552
|5.607
|17,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.804
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,17
|0,54
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL