***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.11.2023 16:08
***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1008 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle ihraç edilecek 2 (iki) adet 100.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli,2 (iki) adet 200.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli,1 (bir) adet 250.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli, 1 (bir) adet 300.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli, 1 (bir) adet 400.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli, 1 (bir) adet 500.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmış olup onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215026
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,22
|Açılış
|: 7.874
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|Önceki Kapanış
|: 7.868
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7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0798
|Açılış
|: 28,5700
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|Önceki Kapanış
|: 28,4900
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28,6403
En Düşük
28,3567
18:0530,4888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0209
|Açılış
|: 30,5000
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|Önceki Kapanış
|: 30,5500
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30,6859
En Düşük
30,4009
18:051.799,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -8,78
|Açılış
|: 1.799,59
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|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
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1.819,97
En Düşük
1.793,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4777
|28,5296
|% 0,32
|
|Euro
|30,4675
|30,4811
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,9576
|35,1329
|% -0,11
|
|Frank
|31,5418
|31,7318
|% 0,10
|
|Riyal
|7,5759
|7,6139
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|897,67
|899,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.057,01
|1.060,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,90
|82,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,04
|1.963,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DESA
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 610 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 73 kaybederek (% -0.35 ) 6, 810
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, GENTS, LINK, METUR, INTEM, MEKAG, IZENR, YBTAS, PKENT, TURGG
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TARKM, CMENT, MRSHL, AYES, ARZUM, YONGA, KRGYO, ISBIR, KSTUR, SODSN
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17:56
BURCE, AVTUR, BRKVY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında