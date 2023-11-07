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***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

07.11.2023 16:08
***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1008 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle ihraç edilecek 2 (iki) adet 100.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli,2 (iki) adet 200.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli,1 (bir) adet 250.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli, 1 (bir) adet 300.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli, 1 (bir) adet 400.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli, 1 (bir) adet 500.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmış olup onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
 Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215026


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