***BRKT* *ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
26.02.2024 14:38
***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1008 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle ihraç edilecek 2 (iki) adet 150.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli, (iki) adet 300.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli,2 (iki) adet 400.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli, 2 (iki) adet 500.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli ve 1 (bir) adet 750.000.000 TL nominal değerli ve azami 730 gün vadeli kira sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmış olup onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251889
BIST
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14:379.372
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -2,20
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
14:3731,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0831
|Açılış
|: 31,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
14:3733,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1994
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
14:372.033,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,20
|Açılış
|: 2.033,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler14:35
|LMKDC
|21,56
|8.681.802
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|360.669.091
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|604.920.301
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|221.443.061
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|155.796.353
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,55
|576.958.186
|% -6,59
|
|UZERB
|233,50
|3.244.825
|% -6,19
|
|ISBTR
|535.010,00
|1.605.025
|% -6,14
|
|AYCES
|1.047,00
|654.619.329
|% -5,76
|
|THYAO
|286,25
|7.561.820.168
|% -0,09
|
|BORSK
|54,95
|4.473.765.833
|% 6,49
|
|MIATK
|77,10
|4.151.669.371
|% 9,99
|
|ASTOR
|132,90
|3.990.226.128
|% 6,32
|
|ISCTR
|28,32
|3.970.202.431
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,80
|868.031.744
|% -2,03
|
|ISCTR
|28,32
|3.970.202.431
|% -1,46
|
|EKGYO
|11,37
|1.501.093.089
|% -2,24
|
|AKFGY
|2,46
|242.687.770
|% -1,60
|
|TSPOR
|1,84
|168.681.533
|% 2,22
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1193
|31,1251
|% 0,28
|
|Euro
|33,7819
|33,8281
|% 0,61
|
|Sterlin
|39,3762
|39,5737
|% 0,43
|
|Frank
|35,2591
|35,4715
|% 0,50
|
|Riyal
|8,2770
|8,3185
|% 0,31
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|889,02
|889,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,92
|968,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,62
|2.031,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
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14:49ISGYO
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 693, 942 adet işlem
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14:48MMCAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 11.40 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 793 adet işlem
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14:47PEKGY
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 32.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 154, 631 adet işlem
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14:46XU100
Endeks 9, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 85, 000.00 milyon TL de
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14:46BINHO
Yüzde 7.83 oranında artışla 654.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 610, 543 adet işlem