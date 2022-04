***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKira sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 14.04.2022 14.04.2023 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kira sertifikası 20000000000 TRY Yurtiçi 08.04.2021 08.04.2022 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kira sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 27.08.2020 27.08.2021 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kira sertifikası 10000000000 TRY Yurtiçi 19.09.2019 19.09.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 03.11.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. BAŞKANI, ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. Y.K. BAŞKANI ALBARAKA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Y.K. BAŞKANI DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI INSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI, TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ Y.K. ÜYESİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. Y.K. ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırMUZAFFER ÇÖLMEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 05.03.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. FİNANSAL KURUMLAR - MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil HayırTÜLAY ŞALVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI - MÜDÜR - DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırZEYNEP MEMİŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI - YÖNETİCİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırCİHAT KESKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ - YÖNETMEN - DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. - YÖNETİM KURULU Evet Bağımsız Üye Değil EvetHASAN GÜMÜŞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KATILIM Bildirim/1022582BIST