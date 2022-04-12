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***BRKT* *TCRYT* *CRDFA* *ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

12.04.2022 17:39
***BRKT* *TCRYT* *CRDFA* *ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Gör


***BRKT******TCRYT******CRDFA******ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ALJF, TCRYT, CRDFA, BRKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Alj Finansman A.Ş. ALJF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALJFE2210 150.000.000 11.04.2022 07.10.2022 14.04.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMDE2217 25.000.000 12.04.2022 04.10.2022 14.04.2022
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC72214 20.000.000 12.04.2022 08.07.2022 14.04.2022
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT72233 50.000.000 12.04.2022 19.07.2022 14.04.2022


İlgili Şirketler [ALJF, TCRYT, CRDFA, BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019750


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KERVN 0,66 3.000.900 % 10,00  
CLEBI 257,60 80.541.352 % 9,99  
MMCAS 3,20 1.547.187 % 9,97  
KONKA 19,87 344.160.645 % 9,96  
TSPOR 6,32 397.491.761 % 9,91  
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Riyal 3,8805 3,8999 % -0,46  
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Altın Ons 1.975 1.975 21,54  
Altın Gr. 926 927 5,48  
Cumhuriyet 6.137 6.229 31,00  
Tam 6.107 6.259 38,60  
Yarım 2.952 3.028 18,67  
Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
Gümüş.Ons 25,58 25,60 0,50  
Gümüş Gr. 11,99 12,00 0,17  
B. Petrol 105 105 6,42  
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