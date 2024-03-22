***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArtı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi15.03.2024Tescil Tarihi22.03.2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.03.2024 / 11049Açıklamalar2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 15 Mart 2024 tarihli Genel Kurul Kararı, 22 Mart 2024 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261589BIST