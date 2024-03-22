***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2024 18:06
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.03.2024
Tescil Tarihi
22.03.2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.03.2024 / 11049
Açıklamalar
2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 15 Mart 2024 tarihli Genel Kurul Kararı, 22 Mart 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261589
BIST