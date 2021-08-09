***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.2.6.1. 40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828Yeni Bakiye5.2.6.1. 40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.060 4.060Kar Dağıtımı2.413 885 -3.298Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.413 885 -3.298Dönem Sonu Bakiyeler40.000 4.368 23.100 1.359 4.061 72.888Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.2.6.1. 40.000 47 17.600 6.860 5.731 70.238Yeni Bakiye5.2.6.1. 40.000 47 17.600 6.860 5.731 70.238Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)14.223 14.223Kar Dağıtımı579 5.152 -5.731Yedeklere Aktarılan Tutarlar579 5.152 -5.731Dönem Sonu Bakiyeler40.000 47 18.179 12.012 14.223 84.461Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERGARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET VE REHİNLİ KIYMETLER23.651 23.651 20.401 20.401EMANET KIYMETLERREHİNLİ KIYMETLER23.651 23.651 20.401 20.401Teminat Senetleri23.651 23.651 20.401 20.401KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI23.651 23.651 20.401 20.401Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı14.223 4.060Alınan Faizler36.877 32.818Ödenen Faizler-11.017 -13.623Elde Edilen Diğer Kazançlar7.764 3.299Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.602 -8.384Ödenen Vergiler-1.039 -340Diğer-10.760 -9.710Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim35.216 -5.026Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış9.584 -19.660Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.331 -1.036Kredilerdeki Net (Artış) Azalış14.958 21.820Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış18.591 -20.424Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-59.463 -9.143Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)53.877 23.417Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı49.439 -966YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları395 -383Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-105 -383Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller500FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-47.503 2.385Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.229Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-47.503Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.844Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.331 1.036Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.010 21.541Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.341 22.577Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)14.223 4.060 8.730 -894DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.223 4.060 8.730 -894Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.341 12.341 20.094 20.094Nakit ve Nakit Benzerleri12.341 12.341 10.010 10.010Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.1.1 100 100 0Bankalar5.1.3. 12.241 12.241 10.010 10.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.084 10.084Diğer Finansal Varlıklar10.084 10.084İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.1.4.2 139.603 139.603 154.561 154.561Krediler255.011 255.011 250.579 250.579Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-115.408 -115.408 -96.018 -96.018SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9. 13.265 13.265 12.668 12.668Satış Amaçlı13.265 13.265 12.668 12.668ORTAKLIK YATIRIMLARI18.860 18.860 18.860 18.860İştirakler (Net)5.1.11. 18.860 18.860 18.860 18.860Konsolide Edilmeyenler18.860 18.860 18.860 18.860MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.5. 1.494 1.494 2.327 2.327MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.521 2.521 2.615 2.615Diğer5.1.6. 2.521 2.521 2.615 2.615YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI5.1.7.1. 2.620 2.620 2.602 2.602ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.8. 2.677 2.677 20.850 20.850VARLIKLAR TOPLAMI193.381 193.381 234.577 234.577YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER5.2.1. 43.470 43.470 92.933 92.933PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 10.000 10.000İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3.18. 43.456 43.456 41.741 41.741Bonolar43.456 43.456 41.741 41.741FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0KARŞILIKLAR5.2.4. 2.805 2.805 2.984 2.984Çalışan Hakları Karşılığı1.446 1.446 1.349 1.349Diğer Karşılıklar1.359 1.359 1.635 1.635CARİ VERGİ BORCU5.2.5. 1.408 1.408 1.048 1.048ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.1.7.2 5.989 5.989 3.140 3.140SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.3. 11.792 11.792 12.494 12.494ÖZKAYNAKLAR5.2.6. 84.461 84.461 70.237 70.237Ödenmiş Sermaye40.000 40.000 40.000 40.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler47 47 47 47Kar Yedekleri18.179 18.179 17.600 17.600Yasal Yedekler18.179 18.179 17.600 17.600Kar veya Zarar26.235 26.235 12.590 12.590Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı12.012 12.012 6.859 6.859Dönem Net Kâr veya Zararı14.223 14.223 5.731 5.731YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI193.381 193.381 234.577 234.577Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1. 63.162 53.372 35.392 21.358Kredilerden Alınan Faizler61.471 51.629 34.678 20.341Bankalardan Alınan Faizler1.198 1.055 654 651Menkul Değerlerden Alınan Faizler493 688 60 366Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar493 688 60 366FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2. -11.016 -13.624 -5.174 -6.415Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-6.335 -7.241 -2.820 -3.196Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-242 -469 -270İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.439 -5.315 -2.354 -2.546Diğer Faiz Giderleri-599 -403NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ52.146 39.748 30.218 14.943NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.4.3. -1.274 -1.843 -495 -786Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.274 -1.843 -495 -786Diğer-1.274 -1.843 -495 -786TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)0 4 0 4Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)4 4DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5. 7.764 3.299 6.587 2.287FAALİYET BRÜT KÂRI58.636 41.208 36.310 16.448BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6.2 -26.284 -20.554 -17.925 -12.946DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-7.602 -8.384 -3.899 -2.093DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.6.1 -6.638 -7.137 -3.309 -2.518NET FAALİYET KARI (ZARARI)18.112 5.133 11.177 -1.109BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.112 5.133 11.177 -1.109SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.7. -3.889 -1.073 -2.447 215Cari Vergi Karşılığı-1.039 -340 -689Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.850 -733 -1.758 215SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)14.223 4.060 8.730 -894DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI14.223 4.060 8.730 -894Grubun Karı (Zararı)14.223 4.060 8.730 -894Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956232BIST