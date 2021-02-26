***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Açıklamalar2020 Yılı Faaliyet raporumuz ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913573BIST