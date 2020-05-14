***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih14/05/2020Saati15:00AdresiBüyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi A Blok N122 K:5 Esentepe Şişli/İstanbulGündem1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağı imzalama yetkisinin verilmesi. 3) 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4) 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması. 5) 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması. 6) 2020 yılı bağımsız denetimi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi. 7) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 8) Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na her türlü tahvil finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi. 9) 2019 yılı faaliyet dönemi karının durumunun ve kar dağıtımı hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. 10) Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi. 11) Dilek ve temenniler, kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1) Toplantı Başkanlığına Özkan ATİLA'nın, katipliğe Ersin KAPLAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3) 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin ÖZYAPAR tarafından okundu ve müzakere edildi. 4) 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetim firması temsilcisi Eda MERİÇ SEFER tarafından okundu. 5) 2019 yılı finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi. 6) 2020 yılı faaliyet dönemi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve ilgili kuruluş ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve bu hususlarda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 7) 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 8) Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na her türlü tahvil finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 9) 2019 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 10) Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 11) Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBirikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 14.05.2020 tarihinde, saat 15.00'de, "Birikim Varlık Yönetim A.Ş.- Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok N122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13.05.2019 tarihli ve 90726394-431.03-E-00054358963 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845081BIST