***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi23/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih01/04/2021Saati11:00AdresiBüyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi A Blok N122 K:5 Esentepe Şişli/İstanbulGündem1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağı imzalama yetkisinin verilmesi. 3) 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4) 2020 yılı bağımsız denetim raporunun okunması. 5) 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması. 6) 2021 yılı bağımsız denetimi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi. 7) Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaya sunulması. 8) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na her türlü tahvil finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi. 10) 2020 yılı faaliyet dönemi karının durumunun ve kar dağıtımı hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. 11) Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi. 12) Dilek ve temenniler, kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1) Toplantı Başkanlığına Ersin KAPLAN'ın, katipliğe Nuray KAVUŞ'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3) 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 4) 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 5) 2020 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 6) 2021 yılı faaliyet dönemi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve ilgili kuruluş ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve bu hususlarda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 7) Yönetim Kurulu Üyesi Özkan ATİLA'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak atanan Ersin KAPLAN'ın üyeliğinin onaylanmasına Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Aykut ÜNLÜ'nün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak atanan Ali YILDIRIM'ın üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 8) 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na her türlü tahvil finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10) 2020 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 11) Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 12) Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBirikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 01.04.2021 tarihinde, saat 11.00'de, "Birikim Varlık Yönetim A.Ş.- Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok N122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarihli ve 90726394-431.03-E-00062841506 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.Kamuyu Aydınlatma Platformunda 01/04/2021 Gönderim Tarihinde yapmış olduğumuz Genel Kurul Bildiriminde ek olarak sunulan Hazirun Cetveli revize edilmiştir.Saygılarımızla.Birikim Varlık Yönetim A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922782BIST