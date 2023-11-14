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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

14.11.2023 00:18
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.  Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217650


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AVTUR 10,45 12.566.029 % 10,00  
ATATP 65,45 55.872.472 % 10,00  
SANEL 19,16 19.520.291 % 9,99  
ARENA 29,06 67.686.704 % 9,99  
GRTRK 40,54 256.406.772 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,6341 28,7175 % 0,44  
Euro 30,6014 30,6602 % 0,13  
Sterlin 35,0611 35,2369 % 0,17  
Frank 31,6335 31,8241 % 0,16  
Riyal 7,6170 7,6552 % 0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,33 22,37 % 0,66  
Platin 870,01 871,65 % 0,66  
Paladyum 986,59 991,26 % 0,66  
Brent Pet. 82,73 82,73 % 0,66  
Altın Ons 1.945,04 1.945,38 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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