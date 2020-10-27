***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
27.10.2020 10:12
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli ve 64/1248 sayılı kararı sayılı kararı ile onaylanan 122.000.000 TL nominal tutara kadar olan, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi 19.10.2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştı.
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 19.10.2020 tarihli ve 2020/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde ihraç belgesinin, garanti ve garantörlere ilişkin bölümleri güncellenmiş olup, yeniden tadil edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.10.2020 tarihli ve 29833736-105.02.02-10777 sayılı yazı ile onaylanan ihraç belgesi örneğine ekte yer verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884248
BIST
12:021.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.144
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|Önceki Kapanış
|: 1.144
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1.150
En Düşük
1.134
12:028,1646
En Yüksek
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|: 1,00%
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|: 8,1550
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|: 9,6100
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9,6478
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|: 494,44
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498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:02
|GLRYH
|17,49
|21.288.346
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.623.927
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.420.530
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|851.143.511
|% 5,21
|
|GARAN
|6,85
|444.062.127
|% 1,18
|
|SISE
|6,40
|440.398.387
|% 1,59
|
|ECILC
|7,41
|364.543.957
|% 0,41
|
|DEVA
|24,36
|294.946.197
|% -1,38
|
|TSKB
|2,02
|851.143.511
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,76
|281.369.359
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,68
|186.481.569
|% 0,00
|
|ODAS
|2,95
|262.579.650
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,28
|284.996.780
|% -1,50
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1619
|8,1646
|% 1,00
|
|Euro
|9,6420
|9,6471
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,5882
|10,6413
|% 0,87
|
|Frank
|8,9485
|9,0024
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1691
|2,1800
|% 0,93
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-3,48
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|20,51
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,92
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,96
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,10
|41,10
|0,27
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