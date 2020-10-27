***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli ve 64/1248 sayılı kararı sayılı kararı ile onaylanan 122.000.000 TL nominal tutara kadar olan, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi 19.10.2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştı.Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 19.10.2020 tarihli ve 2020/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde ihraç belgesinin, garanti ve garantörlere ilişkin bölümleri güncellenmiş olup, yeniden tadil edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.10.2020 tarihli ve 29833736-105.02.02-10777 sayılı yazı ile onaylanan ihraç belgesi örneğine ekte yer verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884248BIST