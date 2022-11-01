***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
01.11.2022 17:35
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000,00 TL (beşyüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1556 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve ekini kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla, Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075948
BIST
17:504.041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 61,97
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:5018,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:5018,4064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3538
17:50986,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,36
|Açılış
|: 986,23
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:50
|GESAN
|180,40
|322.623.512
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.790.397
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.314.955
|% 9,99
|
|ALKA
|41,66
|194.735.735
|% 9,98
|
|YKSLN
|10,70
|118.395.311
|% -9,93
|
|LIDER
|48,14
|153.279.543
|% -9,17
|
|KRTEK
|25,16
|101.009.928
|% -8,04
|
|VERTU
|32,92
|164.238.698
|% -8,04
|
|TRCAS
|21,94
|330.544.967
|% -7,89
|
|THYAO
|101,80
|5.911.022.117
|% 0,49
|
|SASA
|129,00
|4.040.229.565
|% 7,32
|
|ASELS
|33,18
|3.568.821.933
|% 2,98
|
|SISE
|32,98
|3.329.570.033
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|2.966.562.596
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,48
|2.652.427.320
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,29
|2.577.742.242
|% 0,87
|
|ISCTR
|9,11
|2.383.294.976
|% -2,25
|
|AKBNK
|14,55
|2.966.562.596
|% -0,48
|
|TSKB
|2,99
|589.221.245
|% -0,66
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6160
|18,6219
|% 0,08
|
|Euro
|18,3203
|18,4064
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,3008
|21,4076
|% 0,19
|
|Frank
|18,5600
|18,6718
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,11
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,81
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.632
|6.691
|40,00
|
|Yarım
|3.232
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|1,84
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de