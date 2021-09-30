***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.09.2021 16:36
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Yetki Verilmesi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 180.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.09.2021 tarihli ve 2021/40 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ve Şirketimizin 01.04.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının 9. maddesi uyarınca 1-Şirketimizin 180.000.000,00 TL (yüzseksenmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına, 2-İhraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraç işleminin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönem içinde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlük makamının yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965897
BIST
17:071.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,79
|Açılış
|: 1.394
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.406
En Düşük
1.386
17:078,8782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0388
|Açılış
|: 8,8650
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|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9431
En Düşük
8,8616
17:0710,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0593
|Açılış
|: 10,2700
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|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,3985
En Düşük
10,2780
17:07498,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,31
|Açılış
|: 498,13
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|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
498,57
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:07
|VBTYZ
|20,74
|53.634.043
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|27.013.909
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.123.742
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.348.350
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.220.280
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.307.725
|% -7,98
|
|GARFA
|12,04
|4.423.622
|% -7,17
|
|GARAN
|9,18
|1.635.280.700
|% 1,32
|
|THYAO
|13,99
|891.585.584
|% 1,52
|
|TUPRS
|114,80
|803.672.484
|% 1,86
|
|SISE
|8,24
|752.901.140
|% 0,86
|
|AKBNK
|5,33
|652.437.390
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,39
|549.125.819
|% 0,84
|
|GARAN
|9,18
|1.635.280.700
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,33
|652.437.390
|% 1,72
|
|SISE
|8,24
|752.901.140
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,45
|583.869.013
|% 2,22
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8756
|8,8782
|% -0,44
|
|Euro
|10,2878
|10,2964
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9389
|11,9988
|% 0,07
|
|Frank
|9,4597
|9,5167
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3612
|2,3731
|% -0,33
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|21,37
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|15,00
|
|Tam
|3.278
|3.361
|23,04
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|11,15
|
|Çeyrek
|795
|813
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,98
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|-1,06
|
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