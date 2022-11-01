***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 500.000.000,00 TL (beşyüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1556 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve ekini kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, Birikim Varlık Yönetim A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075947BIST