***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.11.2022 17:35
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000,00 TL (beşyüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1556 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve ekini kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075947
BIST
17:304.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 65,15
|Açılış
|: 3.987
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|Önceki Kapanış
|: 3.979
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4.100
En Düşük
3.987
17:3018,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:3018,4123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 18,4900
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|Önceki Kapanış
|: 18,4500
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18,5502
En Düşük
18,3744
17:30985,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,15
|Açılış
|: 985,09
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|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GESAN
|180,40
|305.179.746
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.779.318
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.763.145
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.210.404
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|269.272.458
|% 9,98
|
|YKSLN
|10,72
|112.213.207
|% -9,76
|
|TRCAS
|21,80
|324.543.294
|% -8,48
|
|LIDER
|48,66
|148.180.885
|% -8,19
|
|VERTU
|32,96
|161.562.184
|% -7,93
|
|KRTEK
|25,20
|97.267.822
|% -7,89
|
|THYAO
|102,00
|5.606.742.274
|% 0,69
|
|SASA
|128,70
|3.932.359.170
|% 7,07
|
|ASELS
|33,22
|3.395.443.476
|% 3,10
|
|SISE
|33,04
|3.221.292.000
|% -0,54
|
|AKBNK
|14,63
|2.791.228.837
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,48
|2.613.154.136
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,32
|2.485.665.389
|% 1,19
|
|ISCTR
|9,11
|2.242.668.937
|% -2,25
|
|AKBNK
|14,63
|2.791.228.837
|% 0,07
|
|TSKB
|2,99
|567.432.333
|% -0,66
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6140
|18,6195
|% 0,07
|
|Euro
|18,4037
|18,4147
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,3461
|21,4532
|% 0,40
|
|Frank
|18,5812
|18,6931
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,10
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,87
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,02
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.623
|6.681
|30,00
|
|Yarım
|3.227
|3.264
|15,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.631
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,28
|
|B. Petrol
|94,43
|94,43
|1,62
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