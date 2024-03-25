***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
25.03.2024 16:48
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 3 3
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 3 3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,67 % 66,67 3 3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,67 % 66,67 3 3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,67 % 66,67 3 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 3 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 3 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262064
BIST