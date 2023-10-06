***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.10.2023 17:21
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.10.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20424 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi hususu talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından olağandışı fiyat ve miktar hareketine yol açacak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201098
BIST
'
17:228.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -3,46
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2227,6231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0705
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2229,1470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0365
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:221.621,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.621,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:22
|GIPTA
|42,68
|1.071.564.608
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.368.104
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.987.844.085
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.416.489
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|BJKAS
|46,10
|123.065.720
|% -5,14
|
|ONCSM
|204,00
|66.694.728
|% -5,07
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|CWENE
|386,20
|912.952.190
|% -4,41
|
|THYAO
|239,40
|6.213.027.107
|% -0,87
|
|EKGYO
|8,73
|6.069.277.919
|% 6,20
|
|PETKM
|23,66
|5.336.400.313
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,34
|4.717.542.311
|% 1,79
|
|EREGL
|44,64
|4.608.622.677
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,73
|6.069.277.919
|% 6,20
|
|ZOREN
|6,88
|2.400.074.046
|% -1,43
|
|SKBNK
|6,90
|2.090.933.991
|% -1,00
|
|IHLAS
|1,38
|341.557.414
|% 6,15
|
|YKBNK
|19,34
|4.717.542.311
|% 1,79
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6187
|27,6231
|% 0,26
|
|Euro
|29,1265
|29,1470
|% -0,13
|
|Sterlin
|33,5012
|33,6692
|% 0,03
|
|Frank
|30,0724
|30,2536
|% -0,01
|
|Riyal
|7,3422
|7,3790
|% 0,25
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|7,84
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.966
|11.072
|65,00
|
|Yarım
|5.500
|5.553
|33,00
|
|Çeyrek
|2.741
|2.776
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,90
|0,30
|
|B. Petrol
|83,64
|83,64
|-0,43
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 63 kaybederek (% -0.21 ) 8, 863
-
17:37XU100
Endeks 8, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 109, 303.00 milyon TL de
-
17:37RTALB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 534, 740 adet işlem
-
17:36ONCSM
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 204.00 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 944 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 8, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 108, 078.00 milyon TL de