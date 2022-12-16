***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, DenizBank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 16/12/2022 tarihinde satışa çıkarılan toplam 99,9 milyon TL anaparaya sahip bireysel portföyün ihalesini kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katılmıştır.İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmelerin imza süreci başlatılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Birikim Varlık Yönetim A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088121BIST