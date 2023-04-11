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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.04.2023 22:46
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 11/04/2023 tarihinde satışa çıkarılan 5 portföyden toplam 149,3 milyon TL anaparaya sahip 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 10 varlık yönetim şirketi katılmıştır. 
İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.      





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136617


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