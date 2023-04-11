***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2023 22:46
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 11/04/2023 tarihinde satışa çıkarılan 5 portföyden toplam 149,3 milyon TL anaparaya sahip 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 10 varlık yönetim şirketi katılmıştır.
İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136617
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,3031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3031
En Düşük
19,2721
18:0521,0217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0621
En Düşük
21,0056
18:051.243,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.243,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,27
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2832
|19,3031
|% 0,10
|
|Euro
|21,0105
|21,0217
|% -0,03
|
|Sterlin
|23,9099
|24,0298
|% 0,48
|
|Frank
|21,2847
|21,4129
|% 0,83
|
|Riyal
|5,1295
|5,1552
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|12,11
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|8,47
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.533
|8.610
|31,00
|
|Yarım
|4.168
|4.213
|15,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.107
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,08
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,54
|0,12
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|1,39
|