***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.09.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda,Şirketimizin, Denizbank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 108,8 milyon TL anaparaya sahip İşletme (Ticari) nitelikli portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu.Anaparası 108,8 milyon TL olan ihaleye konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci 21.09.2023 tarihinde tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196708BIST