***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2023 18:46
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Tolga KIRAL 30.11.2023 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır.
Şirket Genel Müdür Vekili görevine Mali İşler Direktörü Ümit Devrim DEMİR'in atanmasına karar verilmiştir.
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi atamasına ilişkin bildirim ayrıca yapılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221358
BIST
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18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
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|: 8.008
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7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,8606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|: 28,8200
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
28,7532
18:0531,5130
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|Değişim
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|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|294,25
|1.381.983.023
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|4.302.059
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|175.186.085
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.986.797
|% 10,00
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|DIRIT
|8,03
|1.347.767
|% 10,00
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|LIDER
|175,80
|17.890.241
|% -9,98
|
|AVHOL
|41,00
|552.937.362
|% -9,97
|
|DOFER
|35,02
|146.381.388
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.427.679
|% -9,96
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|VERTU
|51,30
|155.716.221
|% -9,92
|
|THYAO
|251,00
|8.119.643.139
|% -1,57
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|SASA
|49,88
|3.741.846.924
|% -2,39
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|AKBNK
|33,64
|3.448.020.246
|% -0,83
|
|ASELS
|48,84
|3.201.359.770
|% 1,75
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,37
|1.198.824.852
|% -0,41
|
|ODAS
|10,93
|1.736.750.353
|% -5,61
|
|YKBNK
|19,20
|2.577.411.326
|% -0,72
|
|ZOREN
|5,09
|586.527.962
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8217
|28,8859
|% -0,15
|
|Euro
|31,4822
|31,5147
|% -0,78
|
|Sterlin
|36,3764
|36,5589
|% -0,60
|
|Frank
|32,9414
|33,1398
|% -0,04
|
|Riyal
|7,6693
|7,7077
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,21
|25,24
|% 0,66
|
|Platin
|927,78
|929,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,28
|1.014,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,48
|80,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,02
|2.040,44
|% 0,66
|
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