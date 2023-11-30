***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Tolga KIRAL 30.11.2023 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır.Şirket Genel Müdür Vekili görevine Mali İşler Direktörü Ümit Devrim DEMİR'in atanmasına karar verilmiştir.Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi atamasına ilişkin bildirim ayrıca yapılacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221358BIST