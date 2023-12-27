***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.11.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Yönetim Kurulu Üye değişikliğine ilişkin olarak Şirketimiz Genel Müdürlük görevine Sn. Mehmet Halil Gönül'ün getirilmesine ve ayrıca ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere geçici olarak TTK 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229847BIST